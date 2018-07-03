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СК в Новосибирске проверяет заявление матери об избиении ребенка в частном детском саду
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СК в Новосибирске проверяет заявление матери об избиении ребенка в частном детском саду 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по заявлению матери об избиении двухлетнего мальчика в одном из частных детских садов Новосибирска. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.
"29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 29 июня женщина оставила своего маленького сына на несколько часов под присмотром гувернантки в частном детском саду по улице Кошурникова. По возвращению она обнаружила ребенка «в подавленном состоянии с телесными повреждениями в области лица» и обратилась за помощью к медикам, отмечается в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в социальных сетях мать двухлетнего мальчика сообщала, что сама ранее работала в этом частном детском саду, но была уволена. В учреждении ей якобы объяснили, что ребенок плохо себя вел и был закрыт в туалетной комнате, где бился головой об угол.
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