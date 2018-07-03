Объединения дополнительного образования школы №2005 продолжили работу во время каникул

В этом году многие объединения дополнительного образования продолжили свою работу в июне, дав возможность школьникам посещать любимые занятия и во время летних каникул.

В школе № 2005 дополнительные занятия также были продолжены в июня. Детям были доступны занятия дзюдо, танцами, плаванием, а также творческие мастерские по игре на гитаре и фортепиано.

— Дети имели возможность выбрать то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы, — рассказали ив школе.

Дополнительного образование помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. (ск)