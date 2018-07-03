Ещё
Объединения дополнительного образования школы №2005 продолжили работу во время каникул
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объединения дополнительного образования школы №2005 продолжили работу во время каникул 

Управа района Куркино 51 минуту назад
Фото: Управа района Куркино
В этом году многие объединения дополнительного образования продолжили свою работу в июне, дав возможность школьникам посещать любимые занятия и во время летних каникул.
В школе № 2005 дополнительные занятия также были продолжены в июня. Детям были доступны занятия дзюдо, танцами, плаванием, а также творческие мастерские по игре на гитаре и фортепиано.
— Дети имели возможность выбрать то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы, — рассказали ив школе.
Дополнительного образование помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
На Родионовской сделают подставку для карандашей В парке «Северное Тушино» детей научат играть в футбол На улице Свободы можно будет обменяться стильными вещами
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Третий сосок и другие странные дефекты звезд
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа42
Доставка еды помогла уличить парня в измене
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение