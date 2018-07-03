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Сожительство в паре решили приравнять к законному браку
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Сожительство в паре решили приравнять к законному браку 

Авторадио 59 минут назад
Гражданский брак решили приравнять к законному. Сегодня депутаты Госдумы рассматривают законопроект в первом чтении. Его автор сенатор Антон Беляков. Он отмечает, что за последние 25 лет выросло количество незарегистрированных браков. При этом по данным ВЦИОМ, более 60% россиян считают, если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, то их можно считать мужем и женой, вне зависимости есть штамп в паспорте или нет. Сенатор считает: сожительство надо приравнять к официальному браку, прежде всего, чтобы защитить детей. Если пара решит расстаться, а совместный ребёнок у них уже будет, это упростит процесс выплаты алиментов.
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