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В Краснодарском крае приставы разыскивают удерживаемого отцом двухлетнего ребенка
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В Краснодарском крае приставы разыскивают удерживаемого отцом двухлетнего ребенка 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 июля — Новая Кубань. По решению суда Гаджи Маратович Хизриев (06.01.2016 г.р.) должен быть передан матери. Однако отец ребенка, 32-летний Марат Гаджиевич Хизриев, исчез вместе с мальчиком. Предположительно, мужчина находится на территории Краснодарского края, однако не исключено, что он успел перебраться в соседние регионы. На Кубани гражданин Гаджиев зарегистрирован не был. ;
Фото / пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
В связи с вышеизложенными обстоятельствами Гаджи Маратович Хизриев объявлен в розыск. Как прокомментировали в пресс-службе регионального управления ФССП России, любою информацию о месторасположении несовершеннолетнего необходимо сообщать в Межрайонный отдел по розыску должников их имущества, и розыску детей Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Адрес учреждения — Краснодар, улица Старокубанская, дом 141. Обращаться к судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, Витлянских Виктору Васильевичу.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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