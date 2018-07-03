В Краснодарском крае приставы разыскивают удерживаемого отцом двухлетнего ребенка

Краснодар. 3 июля — Новая Кубань. По решению суда Гаджи Маратович Хизриев (06.01.2016 г.р.) должен быть передан матери. Однако отец ребенка, 32-летний Марат Гаджиевич Хизриев, исчез вместе с мальчиком. Предположительно, мужчина находится на территории Краснодарского края, однако не исключено, что он успел перебраться в соседние регионы. На Кубани гражданин Гаджиев зарегистрирован не был. ;

Фото / пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

В связи с вышеизложенными обстоятельствами Гаджи Маратович Хизриев объявлен в розыск. Как прокомментировали в пресс-службе регионального управления ФССП России, любою информацию о месторасположении несовершеннолетнего необходимо сообщать в Межрайонный отдел по розыску должников их имущества, и розыску детей Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Адрес учреждения — Краснодар, улица Старокубанская, дом 141. Обращаться к судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, Витлянских Виктору Васильевичу.