После прокурорского вмешательства страдающий эпилепсией ребенок обеспечен жизненно важным лекарством

Прокуратура Кармаскалинского района провела проверку по жалобе местной жительницы на отказ в выделении её дочери лекарств.

Установлено, что в сентябре 2017 года консилиум врачей в г. Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство. С учетом тяжести заболевания малышу требовалось непрерывно принимать препарат в течение года.

Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был.

Семья девочки не имела финансовой возможности ежемесячно приобретать лекарства стоимостью свыше 140 тыс. рублей за свой счёт и обратилась за защитой прав в прокуратуру

Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от регионального Минздрава и районной больницы обеспечивать пациента препаратом в течение года. Решением суда иск прокурора удовлетворен.

После прокурорского вмешательства органы здравоохранения организовали предоставление лекарства. В настоящее время ребёнку выделено 4 упаковки медикамента.