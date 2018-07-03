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После прокурорского вмешательства страдающий эпилепсией ребенок обеспечен жизненно важным лекарством
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После прокурорского вмешательства страдающий эпилепсией ребенок обеспечен жизненно важным лекарством 

ufa1.ru 58 минут назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Кармаскалинского района провела проверку по жалобе местной жительницы на отказ в выделении её дочери лекарств.
Установлено, что в сентябре 2017 года консилиум врачей в г. Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство. С учетом тяжести заболевания малышу требовалось непрерывно принимать препарат в течение года.
Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был.
Семья девочки не имела финансовой возможности ежемесячно приобретать лекарства стоимостью свыше 140 тыс. рублей за свой счёт и обратилась за защитой прав в прокуратуру.
Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от регионального Минздрава и районной больницы обеспечивать пациента препаратом в течение года. Решением суда иск прокурора удовлетворен.
После прокурорского вмешательства органы здравоохранения организовали предоставление лекарства. В настоящее время ребёнку выделено 4 упаковки медикамента.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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