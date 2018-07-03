Ещё
СФ подготовил проект о централизованной закупке лекарств от редких болезней
Далее:
Читайте также:
Ещё

СФ подготовил проект о централизованной закупке лекарств от редких болезней 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Совете Федерации разработали и направили в правительство РФ для подготовки отзыва проект федерального закона, предусматривающего, что закупка дорогостоящих лекарств для россиян с редкими (орфанными) заболеваниями будет осуществляться централизованно, через Минздрав, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
"Практика работы с дорогостоящими лекарствами доказала эффективность закупки лекарств на федеральном уровне", — цитирует председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского пресс-служба СФ.
Сенатор пояснил, что в настоящее время обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих заболеваний отнесена к полномочиям регионов. Он отметил, что при этом большая часть субъектов федерации не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью.
Разработанный сенаторами законопроект предусматривает, что закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы «7 нозологий».
"В этом случае процедуры упрощаются, используются более дешевые схемы приобретения, что позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства и снижает риски неполучения гражданином необходимых лекарств в нужный срок", — отметил Рязанский.
По словам главы комитета, авторы законопроекта «осознают, что для федерального бюджета это будет дополнительной нагрузкой, но и, в то же время, способом помочь регионам».
"Кроме того, централизованные закупки через министерство здравоохранения позволят снизить цены на необходимые пациентам препараты приблизительно на 20-30%. Сегодня в стране 2130 граждан, страдающих такого рода заболеваниями, из них — 1583 ребенка. Стоимость лечения их всех составляет 10 миллиардов рублей ежегодно", — сообщил он.
По словам сенатора, законопроект предусматривает изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», расширяющие программу «7 нозологий» еще на пять наиболее затратных заболеваний.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Куриленко показала себя без прикрас6
Неожиданный эффект перевернутых бикини65
Редкая фотография Понаровской удивила поклонников
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа47
Забытые браки советских звезд
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение