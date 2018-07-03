СФ подготовил проект о централизованной закупке лекарств от редких болезней

"Практика работы с дорогостоящими лекарствами доказала эффективность закупки лекарств на федеральном уровне", — цитирует председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского пресс-служба СФ.

Сенатор пояснил, что в настоящее время обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих заболеваний отнесена к полномочиям регионов. Он отметил, что при этом большая часть субъектов федерации не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью.

Разработанный сенаторами законопроект предусматривает, что закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы «7 нозологий».

"В этом случае процедуры упрощаются, используются более дешевые схемы приобретения, что позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства и снижает риски неполучения гражданином необходимых лекарств в нужный срок", — отметил Рязанский.

По словам главы комитета, авторы законопроекта «осознают, что для федерального бюджета это будет дополнительной нагрузкой, но и, в то же время, способом помочь регионам».

"Кроме того, централизованные закупки через министерство здравоохранения позволят снизить цены на необходимые пациентам препараты приблизительно на 20-30%. Сегодня в стране 2130 граждан, страдающих такого рода заболеваниями, из них — 1583 ребенка. Стоимость лечения их всех составляет 10 миллиардов рублей ежегодно", — сообщил он.

По словам сенатора, законопроект предусматривает изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», расширяющие программу «7 нозологий» еще на пять наиболее затратных заболеваний.