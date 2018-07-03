Ксения Бородина показала, как отдыхает с детьми в Турции

Девочки радостно плескаются в бассейне пятизвездочного отеля.

Ксения Бородина со своими дочками Марией и Теоной вновь прилетела отдыхать на турецкий берег. Звездная семья поселилась в отеле класса «премиум». Девочки оказались в восторге от бассейна.

Кайфуши💋♥️🦀

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

2 Июл 2018 в 9:21 PDT Поклонники звездной семьи удивились, как старшая дочка Ксении прекрасно плавает: «Я в свои 38 так не умею. Респект маме!», «Как Мару плавает офигенно», «Вот это техника», — комментирует аудитория.

Не меньше поразила подписчиков и двухлетняя дочь Ксении Теона. Малышка совершенно не боится воды и радостно плескается с сестрой в бассейне. Телеведущую буквально засыпали вопросами: «Ксения, как такая малютка не боится одна без поддержки плавать?У меня доченьке шестой год и она боится одна без меня.вцепиться в меня и не отпускает», «Как Тея так плавает?!) моей 3 года и 3 месяца уже и на не может боится с нарукавниками плыть. Может вы водите в бассейн учиться плавать или она чисто сама так научилась без тренера?» — восторженно пишет аудитория. Однако Ксения Бородина пока не раскрыла секрет такого мастерства девочек.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В 2015 году у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

26 Май 2018 в 7:52 PDT _ Фото: Instagram @borodylia_