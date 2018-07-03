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На Кубани разыскивают 2-х летнего ребенка, которого умышленно скрывает отец
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На Кубани разыскивают 2-х летнего ребенка, которого умышленно скрывает отец 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Суд принял решение передать мальчика от отца к матери. Двухлетний ребенок Хизриев Гаджи Маратович на территории края не зарегистрирован.
33-летний отец несовершеннолетнего Хизриев Марат Гаджиевич умышлено скрывает ребенка. Он перемещается с сыном по различным муниципалитетам Кубани, возможно, выезжая в отдельные в области Российской Федерации.
Отдел по розыску должников их имущества и розыску детей Управления ФССП России по Краснодарскому краю просит сообщать любую информацию, которая поможет поиску мальчика по адресу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.141, судебному приставу-исполнителю Витлянских Виктору Васильевичу. Тел. : 8 (861) 277-47-83, 8 (861) 277-47-89
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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