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Скандинавская ходьба. Худеем после родов.
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Скандинавская ходьба. Худеем после родов.
Аист на крыше
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Худеем после родов с помощью Скандинавской ходьбы. Тренируемся с ребёнком. Советы опытной мамы — телеведущей Елены Снитовской.
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