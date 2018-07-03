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Автобусы для перевозки детей обязали оснастить проблесковыми маячками
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Автобусы для перевозки детей обязали оснастить проблесковыми маячками 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
С 1 июля в России начали действовать новые правила перевозки детей в автобусах. Теперь все автобусы, предназначенные для организованной перевозки детских групп, должны быть оснащены проблесковыми маячками жёлтого или оранжевого цветов. Редакция Chips Journal собрала информацию о том, как вообще должно быть организовано передвижение детей в автобусах без родителей и законных представителей.
На сайте Госавтоинстпекции дана полная информация, с которой можно сверяться, отправляя ребенка в лагерь или на школьную экскурсию на автобусе. Правила следующие:
Автобусы должны быть на старше 10 лет с момента выпуска. И обязаны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Водитель должен иметь права категории «D» и стаж не менее года. Кроме того, за последний год он не должен привлекаться к ответственности за нарушение правил, предусматривающее лишение прав. Перед поездкой водитель должен пройти инструктаж по перевозке детей и медосмотр.
Если дети едут в одном или двух автобусах, необходимо подать уведомление в районное подразделение ГИБДД по месту начала перевозки не позднее, чем за 2 дня. Если автобусов больше, должно быть сопровождение автомобиля Госавтоинспекции (заявление подается за 10 дней до поездки). Разрешение на перевозку детей должно храниться у водителя 3 года.
Для оформление документов для перевозки детей нужно:
список детей в данной поездке; копии разрешений на транспортировку детей; документ о посадке, где указываются места для каждого ребенка; уведомление из ГИБДД или копию заявления на сопровождение; договор поездки, подписанный транспортной компанией и заказчиком; ФИО сопровождающих лиц с указанием номеров телефонов и паспортных данных; договор с мед. работником о сопровождении несовершеннолетних лиц, если поездка занимает больше 12 часов; информация о водителях (ФИО, контакты, номера водительских удостоверений); список продуктов питания в автобусе.
Составляя маршрут, необходимо отметить следующее:
график путешествия и времени передвижения; время остановок для физиологических нужд детей; места остановок для еды, отдыха и экскурсий (с указанием гостиниц).
В поездке, длящейся более 3 часов, должен находиться медработник. В автобусе обязана быть питьевая вода и набор продуктов. Для каждого ребенка в поездке должно быть указано посадочное место.
НЕЛЬЗЯ: перевозить детей младше 7 лет, если поездка длится более 4 часов.
При высадке детей из автобуса один сопровождающий должен находиться возле задней части автобуса, другой — спереди, наблюдая за тем, чтобы никто не выбежал на проезжую часть дороги.
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