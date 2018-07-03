В стране проходит всероссийская акция «Научи ребёнка ПДД» 

К всероссийской акции «Научи ребёнка ПДД» присоединились юные яхтсмены Севастополя. Накануне автоинспекторы провели с подростками инструктаж, как себя вести на дорогах. Юным спортсменам напомнили о правилах перехода проезжей части, о необходимости использовать ремни безопасности в автомобилях и автобусах и о важности световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Сейчас в России проходит акция «Научи ребёнка ПДД» — Госавтоинспекция призывает всех родителей показать положительный пример соблюдения правил, а также сделать фотографию с хештегом #НаучиребёнкаПДД и разместить её в соцсетях.