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В стране проходит всероссийская акция «Научи ребёнка ПДД»
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В стране проходит всероссийская акция «Научи ребёнка ПДД» 

Авторадио 1 час назад
К всероссийской акции «Научи ребёнка ПДД» присоединились юные яхтсмены Севастополя. Накануне автоинспекторы провели с подростками инструктаж, как себя вести на дорогах. Юным спортсменам напомнили о правилах перехода проезжей части, о необходимости использовать ремни безопасности в автомобилях и автобусах и о важности световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Сейчас в России проходит акция «Научи ребёнка ПДД» — Госавтоинспекция призывает всех родителей показать положительный пример соблюдения правил, а также сделать фотографию с хештегом #НаучиребёнкаПДД и разместить её в соцсетях.
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