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Костромские дети получат призы за рисунки домов мечты
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Костромские дети получат призы за рисунки домов мечты 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
K1NEWS.RU объявляет о старте конкурса «Дом моей мечты». Принять в нем участие могут юные художники — дети до 12 лет. Фантазию маленьких живописцев мы не ограничиваем. Можно рисовать в разных техниках — красками, фломастерами, карандашами, цветными мелками, и так далее. Формат — А3 и А4.
Рисунки можно принести в редакцию портала K1NEWS.RU — ул. Ленина 10, офис 20. Необходимо указать ФИО ребенка, возраст, контактный телефон родителя.
С 27 июля по 9 августа на портале состоится голосование за лучшую работу. Победитель получит главный приз от партнеров конкурса. Лучшие работы будут отмечены дополнительными призами.
Награждение участников пройдет в День города, 12 августа. Также все работы участников можно будет увидеть на выставке.
Посмотреть работы конкурсантов прошлого года можно здесь.
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