«Мам, отстань!»: 5 простых способов испортить ребенку каникулы

А заодно разругаться со своим школьником в пух и прах.

Лето уже вот-вот приблизится к своему экватору, а некоторые дети до сих пор не успели почувствовать вкус свободы и каникул… А все потому что они находятся под пристальным вниманием родителей, которые всеми возможными способами уже целый месяц превращают жизнь своих школьников в ад. Как им это удается?

Очень просто! Давайте вместе посмотрим, как взрослые могут легко испортить ребенку летний отдых, сами того не подозревая.

Способ №1. контролировать ребенка 24 часа 7 дней в неделю

Быть с ребенком на короткой ноге не означает постоянно совать свой нос в его дела. Нормально, что вы хотите знать, с кем он гуляет или подолгу переписывается в телефоне. Нормально беспокоиться и вежливо интересоваться его жизнью.

Ненормально — допытываться до каждой мелочи, контролировать каждый шаг.

Лето — история про свободу, доверие и честность. Если вы беспокоитесь, что с ребенком может что-то случиться, расскажите ему о своих чувствах, подумайте вместе, как сделать так, чтобы не ограничивать его свободу и в то же время обеспечить его безопасность.

Способ №2. Заставлять читать и учиться

Что может быть хуже родителя, который висит над ребенком со списком литературы на лето? Только родитель, который накупил с десяток пособий в духе «1000 и 1 задание на все школьные предметы»…

Целый год ребенок учился для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, дать волю любопытству (наконец-то), а тут появляются родители со своим наставлениями: «Учитель сказал обязательно читать по 50 страниц в день и делать по два упражнения по русскому и математике».

Дорогие родители, смилостивитесь над своими детьми.

У них и так огромная нагрузка в школе. Они устали и им важно полноценно переключиться, забыть о школе.

Будьте любящими родителями, а не учителями. И помните, что чтение и занятия летом должны быть удовольствием, а не пыткой. Если ребенок не изъявил желания читать и заниматься самостоятельно, не надо его заставлять.

Способ №3. Нагрузить домашними делами

Приучать ребенка к труду — важное дело семьи. К сожалению, многие взрослые не умеют делать это правильно. Вместо того чтобы спокойно попросить ребенка помочь в одном-двух делах, они начинают разговор с претензии: «Ты весь год ничего не делал, так что сейчас… (и далее 10 дел по списку)».

Кому захочется помогать, когда с тобой говорят таким тоном?

Приучить не только трудиться, но и любить труд — целая наука. Поэтому не надо сразу нагружать школьника миллионом дел. Спросите его, что ему самому было бы нетрудно делать. Кому-то больше понравится ходить в магазин за продуктами, а кто-то с удовольствием вымоет посуду…

Способ №4. Устроить марафон полезных привычек

Вы весь учебный год мечтали ввести в жизнь школьника несколько здоровых привычек: вставать с петухами, регулярно делать по 10 отжиманий, питаться только овощами, фруктами и водой — но вам всегда что-то мешало. То много уроков, то дополнительные занятия, то эпидемия гриппа…

Но вот пришло лето и, кажется, это идеальна пора, чтобы наконец-то начать новую жизнь. Подъем с солнцем, зарядка, пробежка, столовая ложка льняного масла перед завтраком…

У нас только один вопрос: почему все это должен делать ваш ребенок, а не вы?

По-честному, начинать надо всегда с себя. И если вы действительно решили привнести эти здоровые привычки в вашу семью, не стоит хвататься за все и сразу. Начните с чего-то одного, иначе ваш ребенок (да и вы), уже очень скоро устроит бунт.

Способ №5. Ни в коем случае не давать ребенку скучать

Главная идея, захватившая умы родителей XXI века: у ребенка не должно быть ни одной свободной минуты. Для родителей с такой жизненной позицией лето — настоящая катастрофа. Если в школьное время им удается забить неделю ребенка школой, кружками и дополнительными занятиями, то летом 90% из привычных дел отсеивается, и ребенок предоставлен сам себе.

И тут он начинает валять дурака, шататься по улице, смотреть телевизор и думать о всякой ерунде. Что именно подразумевается под словом «ерунда» обычно не уточняется: это может быть как увлечение сигаретами, так и вполне безобидные свидания.

Часто родители предпочитают отправить детей (будто бы они чемоданы!) в деревню к бабушке, в учебный лагерь, не спросив мнения самих детей.

Дорогие родители, детям необходимо скучать.

Это живые люди, у которых, как и у вас, должно быть время на дуракаваляние. Если ребенок будет постоянно чем-то занят, у него неизбежно наступит перенасыщение эмоциями, апатия. У него не останется времени, чтобы прислушаться к себе, ведь ему постоянно надо куда-то бежать…

Очень грустно, когда родители придерживаются такой позиции и не думают, что у ребенка есть право хотеть или не хотеть на море/ в лагерь/ к бабушке. Есть право лежать пол-лета на диване и отсыпаться за весь учебный год. Просто потому что он устал от непрекращающейся деятельности.

Для родителей очень важно не пускаться в крайности, не стремиться вместить в лето все то, что не удавалось сделать во время учебного года, а относиться к ребенку с любовью и уважением.

Прислушиваться к нему, его желаниям, и тогда и только тогда обязательно получится достичь компромисса в любом вопросе и превратить лето из пытки в отдых!

Прекрасных каникул!

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