СМИ: Кейт Мидлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка

Слухи о новой беременности герцогини Кембриджской ходят в Кенсингтонском дворце.

Недавно родившая третьего ребенка герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон снова ждет ребенка.

Как сообщает популярный таблоид Life & Style, слухи о новой беременности герцогини ходят в Кенсингтонском дворце. Издание утверждает, что королевская супружеская пара уже рассказывает близким и друзьям об ожидаемом прибавлении. По словам близких, Кейт Мидлтон носит под сердцем четвертого ребенка.

Близкие, на которых ссылается таблоид, утверждают, что принц Уильям и Кейт Мидлтон всегда хотели иметь много детей. Теперь пара надеется, что у них родится вторая дочка.

Напомним, что на данный момент королевская чета воспитывает 4-летнего сына Джорджа, 3-летнюю дочь Шарлотту, а в апреле 2018 года у них родился сын Луи.