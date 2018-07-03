Ещё
СМИ: Кейт Мидлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Кейт Мидлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Слухи о новой беременности герцогини Кембриджской ходят в Кенсингтонском дворце.
Недавно родившая третьего ребенка герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон снова ждет ребенка.
Как сообщает популярный таблоид Life & Style, слухи о новой беременности герцогини ходят в Кенсингтонском дворце. Издание утверждает, что королевская супружеская пара уже рассказывает близким и друзьям об ожидаемом прибавлении. По словам близких, Кейт Мидлтон носит под сердцем четвертого ребенка.
Близкие, на которых ссылается таблоид, утверждают, что принц Уильям и Кейт Мидлтон всегда хотели иметь много детей. Теперь пара надеется, что у них родится вторая дочка.
Напомним, что на данный момент королевская чета воспитывает 4-летнего сына Джорджа, 3-летнюю дочь Шарлотту, а в апреле 2018 года у них родился сын Луи.
Вечерняя Москва: последние новости
«Идея на миллион» собрала новых героев Правнучку королевы Елизаветы назвали Леной Звезда в шоке. Сын Сергея Зверева пригрозил знаменитому отцу отсудить квартиру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»11
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги16
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа22
«Ты нас, мама, залюбила»2
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение