Сбивший ребенка водитель сядет в тюрьму и выплатит компенсацию

Водитель микроавтобуса, сбивший насмерть девочку в 2016 году, сядет на 4,5 года и выплатит родителям ребенка 1,5 млн руб.

Как поясняют в Оренбургском районном суде, трагедия произошла в 2016 года. Тогда на одной из трасс района водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте. Водителя признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Кроме того, ему запретили заниматься работой, связанной с управлением автомобилей, на три года.

Некоторое время спустя родители погибшей обратились в Оренбургский райсуд с просьбой взыскать с водителя 2 млн руб в качестве моральной компенсации за потерю ребенка. В счет компенсации суд обязал транспортную компанию, в которой работал водитель, выплатить каждому родителю по 750 тыс. руб.

В законную силу решение суда пока не вступило.