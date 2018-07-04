В Оренбургской области присудили компенсацию родителям погибшего в ДТП ребёнка

В Оренбургской области присудили компенсацию родителям девочки, погибшей в дорожно-транспортном происшествии, сообщает RIA56.

Авария произошла на Нежинском шоссе в 2016 году. После вынесения приговора водителю пассажирского микроавтобуса мать и отец ребёнка обратились в Оренбургский районный суд с иском к виновнику ДТП и его работодателям. Они просили о компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что водитель был наёмным работником у владельца транспортного средства. С работодателя взыскали по 750 тыс. рублей в пользу каждого родителя. Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в пресс-службе.

В июне URA.RU сообщало, что следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге.