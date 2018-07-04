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В Оренбургской области присудили компенсацию родителям погибшего в ДТП ребёнка
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В Оренбургской области присудили компенсацию родителям погибшего в ДТП ребёнка 

RT на русском 40 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области присудили компенсацию родителям девочки, погибшей в дорожно-транспортном происшествии, сообщает RIA56.
Авария произошла на Нежинском шоссе в 2016 году. После вынесения приговора водителю пассажирского микроавтобуса мать и отец ребёнка обратились в Оренбургский районный суд с иском к виновнику ДТП и его работодателям. Они просили о компенсации морального вреда.
В ходе судебного разбирательства установлено, что водитель был наёмным работником у владельца транспортного средства. С работодателя взыскали по 750 тыс. рублей в пользу каждого родителя. Решение суда в законную силу не вступило, уточнили в пресс-службе.
В июне URA.RU сообщало, что следователи попросили полицию передать им дело о ДТП в Екатеринбурге.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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