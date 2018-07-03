Кричать и вырываться из рук чужих. Чему следует обязательно научить ребёнка

Каждый взрослый, который видит в новостях, как где-то потерялся ребёнок, упал в колодец, утонул, уверен — уж с его-то сыном (дочерью) никогда такого не случится.

Увы, в жизни бывает всякое. И поэтому следует научить ваше чадо элементарным навыкам безопасного поведения.

«Я — Витя»

Автору этих строк совсем недавно пришлось искать родителей трёхлетнего Вити, который безмятежно разгуливал по дороге с палкой в руке. Он доверчиво подошёл к тёте с двумя собаками, сообщил о себе: «Я — Витя», показал на дом вдалеке и рассказал, что сбежал от мамы, которая где-то «та-а-ам идёт». Полиция рядом, первым порывом было бежать вместе с Витей туда, но потом решили всё же пойти к дому, на который уверенно показывал малыш. Дойти не успели — на полпути нас встретил дедушка, который со слезами схватил Витю на руки. Оказалось, Витя выдернул свою руку из маминой и помчался знакомой дорогой к дому. Мама позвонила родителям, те ринулись навстречу. Слава богу, что ничего не случилось за те 15-20 минут, пока все нашлись!

Как дважды два Что самое первое следует выучить с маленьким ребёнком? Фамилию, имя, адрес. Как только малыш научился говорить, он должен это знать назубок. Если ещё не разговаривает, в кармане должна быть записка или метка на верхней одежде. Не думайте, что до трёх-четырёх лет малыш всегда ходит с мамой/папой/бабушкой/дедушкой за руку. Пример с Витей — из жизни.

Второе — правила дорожного движения, безопасный путь в садик, школу, к бабушке. Мы учим детей исключительно собственными поступками, и если мы перебегаем дорогу не по пешеходнику, будьте уверены, что ребёнок сделает то же самое, даже если без запинок вам расскажет про «красный-стой-жёлтый-приготовься-зелёный-иди».

Итак, составьте безопасный маршрут, это дойдёт до автоматизма, и когда подросший отпрыск станет ходить один, ноги сами поведут его правильной дорогой.

Запишите телефоны

Когда ребёнку купили телефон, он обязательно должен запомнить не только свой номер, но и хотя бы одного из родственников. Типичная ситуация, когда телефон потерялся/разрядился, а номера-то все в телефонной книге! Поэтому небольшая записочка из двух-трёх номеров очень пригодится.

После трагедии в «Зимней вишне» у родителей появился страх: как отпустить ребёнка на день рождения, в кино? Проговорить, а лучше проиграть с компанией его друзей (подруг) в том же торговом центре чрезвычайную ситуацию. Ребёнок должен знать, что никогда нельзя идти против толпы, только в ней или за ней. Ни в коем случае не поднимать упавшие вещи, даже если это дорогой мобильник — затопчут. Если падаешь, хвататься за впереди идущего и по нему стараться подняться в первые секунды, не раздумывая. Если пожар, дым — ни в коем случае нельзя прятаться в уголок.

НЕЛЬЗЯ ИДТИ НАВСТРЕЧУ ТОЛПЕ, ТОЛЬКО С НЕЙ.

Ребёнок должен знать, что не стыдно позвать на помощь, даже если тебе 16 лет. При любой непонятной ситуации — кажется, что кто-то идёт следом, пытаются тебя увести, заговаривают «гадалки» — следует обращаться за помощью. Причём надо кричать: «Помогите, я не знаю этого человека!»

Да, и ещё: мужики, конечно, сильней, но черствей, гораздо больше вероятности, что на помощь придут женщины средних лет.