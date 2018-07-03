В Сети продолжает набирать популярность флешмоб в поддержку особых детей

Его запустила москвичка Ника Злобина в ответ на злобу людей в адрес ее сына с инвалидностью.

Флешмоб под названием «Я учусь видеть душу» нашел отклик в сердцах людей по всей России. А многие родители особых детей даже отважились рассказать о своей непростой ситуации. Москвичка Ника Злобина, которая усыновила маленького Рустама, хотела привлечь внимание людей и объяснить им, что быть «не таким, как все» абсолютно нормально.

Публикация от 🌿Ника Злобина🌿Москва (@nika_evil_)

20 Июн 2018 в 10:00 PDT Я не хочу жить в обществе, где на человека с инвалидностью тыкают пальцем, смеются над внешностью и сыпятся издевки, что он не «такой как все»

— написала мама Рустама.

Ника Злобина решила запустить флешмоб после того, как в одном из московских центров госуслуг дети решили поиздеваться над ее ребенком. В адрес Рустама посыпались насмешки, обидные слова из-за протеза ноги и «странного» лица. Мальчик перенес очень сложную, тяжелую пластическую операцию на лице. При этом, как рассказала Ника, никто из родителей даже не пытался сделать замечание своему ребенку.

«Я хочу обратить внимание людей на проблему отсутствия вежливости и толерантности по отношению к человеку с какой либо особенностью, — пишет Ника Злобина. — Я не хочу жить в обществе узкомыслящих людей, где внешность — основа общения. Давайте разговаривать о людях с «особенностью» с детьми, друзьями, знакомыми, близкими людьми. Давайте вместе попробуем обратить внимание всех нас!»

Публикация от 🌿Ника Злобина🌿Москва (@nika_evil_)

1 Июл 2018 в 10:27 PDT Пост Ники в Instagram собрал уже больше 25 тысяч лайков. Под хештегом #яучусьвидетьдушу набралось свыше 4 тысяч публикаций.

Так Нику Злобину поддержала мама особенного ребенка со схожей проблемой, которая и сама является обладательницей нестандартной внешности. Галина Прямкова подробно объяснила, чего лучше не делать, чтобы не обижать людей с инвалидностью. «С детьми нужно говорить об этом либо до, либо после встречи с нестандартным взгляду. Не лучший вариант одергивать ребёнка, шипеть ему в ухо „так нельзя“. Худший вариант хватать ребёнка за руку с лицом, полным ужаса, и оттаскивать его в сторону, ну или сбегать. Всякое бывало, видали», — рассказала Галина.

Публикация от Galina Pryamkova (@galina_pryamkova)

20 Июн 2018 в 11:46 PDT Женщина также отметила, что улыбка способна сгладить ситуацию разглядывания особенного ребенка с головы до ног. «Если по какой-либо причине нет возможности совладать со своими глазами, например, и они (глазюки) откровенно пялятся, то можно дать команду челюстям и изобразить приветственную улыбку. Даже когда кто-то пялится исподтишка это всегда понятно и видно. Всегда. Даже если это фиолетового мне (за 40 лет броня как у супермашины), окружающие, друзья и знакомые иногда передергиваются. Про явное разглядывание и говорить нечего, это просто противно», — пояснила Галина Прямкова.

Отметим, что мальчик Рустам родился в городе Череповец. Его кровной матери не разрешили делать аборт, поскольку срок был уже большой. Тогда женщина пыталась избавиться от ребенка своими силами, с помощью химии. Малыш родился с двухсторонней расщелиной твердого и нижнего неба и с недоразвитой конечностью (маленькой ножкой). До 4 лет он жил в детском доме. До 2 лет питался через трубку, до 4 лет не умел ходить, только ползал на коленях. Пока год назад его не усыновила москвичка Ника Злобина с мужем. Приемным родителям за это время удалось добиться впечатляющих результатов по реабилитации ребенка.

Публикация от 🌿Ника Злобина🌿Москва (@nika_evil_)

7 Июн 2018 в 10:39 PDT Фото: Instagram @nikaevil__