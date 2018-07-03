Мария Шукшина официально признала маленького внука

Актриса рассказала о результатах ДНК-теста.

51-летняя актриса Мария Шукшина официально признала маленького внука — ребенка ее старшего сына Макара. Об этом звезда написала в своем Instagram:

Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведенной в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно.

Также Мария Шукшина сообщила, что была бы не против того, чтобы малыш воспитывался в ее семье. «Но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его, а не своей матери, где воспитывается ее первый ребенок, 5-летняя дочь», — уточнила актриса. А также посетовала, что в России «все права на стороне матери».

Instagram @shukshina_maria

Напомним, несколько месяцев назад сын Марии Шукшиной оказался в центре скандала: экс-возлюбленная публично обвинила его в рукоприкладстве, хранении запрещенных препаратов, а также заявила, что беременна. Сам молодой человек сомневался, что ребенок от него, и потому лишь после результатов ДНК-экспертизы его звездная мама признала внука.

Отметим, Мария Шукшина — четырежды мама. В первом браке в 1989 году родилась ее старшая дочь Анна (в 2014 году она подарила звездной родительнице внука Вячеслава).

В 1998 году, во втором браке актрисы, появился на свет сын Макар. Третий муж телезвезды — юрист и бизнесмен Борис Вишняков, в 2005 году Мария Шукшина родила близнецов Фому и Фоку.

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

17 Фев 2018 в 11:15 PST Фото: Instagram

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