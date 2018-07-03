«Ребенок наш!»: Мария Шукшина обнародовала результаты ДНК-теста

Ранее Мария Шукшина и ее сын Макар Касаткин оказались вовлечены в неприятную историю. Несостоявшаяся невестка актрисы — Фрея Зильбер утверждала, что родила сына от наследника именитой фамилии. Слова простой девушки из Барнаула многие поклонники семьи Федосеевы-Шукшиных не восприняли серьезно. Однако в своем микроблоге дочка Василия Шукшина — Мария подтвердила, что Фрея подарила им внука.

«Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведенной в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери», — отметила Мария Шукшина.