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Сотрудники полиции Ставрополья установили местонахождение пропавшего ребенка
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Сотрудники полиции Ставрополья установили местонахождение пропавшего ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю совместно с волонтерами установлено местонахождение ребенка, пропавшего в краевой столице.
В дежурную часть 2 июля поступило сообщение о том, что 12-летний Анатолий Соловко ушел из дома на территории Октябрьского района города Ставрополя и не вернулся. На поиски несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции краевого центра — наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно — постовой службы полиции.
В результате принятых мер сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с оперуполномоченным уголовного розыска установили местонахождение мальчика. Он находился дома у родственницы в Изобильненском районе.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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