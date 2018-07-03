Сотрудники полиции Ставрополья установили местонахождение пропавшего ребенка

Сотрудники УМВД России по городу Ставрополю совместно с волонтерами установлено местонахождение ребенка, пропавшего в краевой столице.

В дежурную часть 2 июля поступило сообщение о том, что 12-летний Анатолий Соловко ушел из дома на территории Октябрьского района города Ставрополя и не вернулся. На поиски несовершеннолетнего был ориентирован весь личный состав полиции краевого центра — наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно — постовой службы полиции.

В результате принятых мер сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с оперуполномоченным уголовного розыска установили местонахождение мальчика. Он находился дома у родственницы в Изобильненском районе.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю