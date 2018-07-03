В Ленобласти за растление осудили опекуна шести мальчиков

В Ленинградской области за растление детей осудили бизнесмена Георгия Томашевича, который является опекуном шести мальчиков.

Следственный комитет установил, что он усыновил первого ребенка в 2009 году. С 2010 по 2014 год он получил опеку еще над пятью мальчиками разного возраста. Дети вместе с приемным отцом жили в частном доме во Всеволожском районе.

На протяжении пяти лет мужчина неоднократно насиловал мальчиков. Всем детям на момент преступления не исполнилось и 12 лет.