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В Ленобласти за растление осудили опекуна шести мальчиков
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В Ленобласти за растление осудили опекуна шести мальчиков 

АиФ Санкт-Петербург 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Ленинградской области за растление детей осудили бизнесмена Георгия Томашевича, который является опекуном шести мальчиков.
Следственный комитет установил, что он усыновил первого ребенка в 2009 году. С 2010 по 2014 год он получил опеку еще над пятью мальчиками разного возраста. Дети вместе с приемным отцом жили в частном доме во Всеволожском районе.
На протяжении пяти лет мужчина неоднократно насиловал мальчиков. Всем детям на момент преступления не исполнилось и 12 лет.
По решению суда он проведет в колонии строгого режима 10 лет.
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