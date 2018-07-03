Ее сердце было разбито, когда она услышала, как эта мать жалуется на своих детей.

На днях я с подругой стояла в очереди в продуктовом магазине, и рассказывала ей, какие у меня ленивые дети. Я пришла с работы, и как всегда, в доме был полный бардак.

«Я считаю, что в наше время дети очень сильно обленились. Я делаю все для них, а они не могут даже помочь сохранить наш дом в чистоте. Это вроде бы не сильно меня беспокоит, но ведь в доме у женщины, не должен быть бардак.»

«Вы знаете, как Вы благословенны?», — спросила женщина, услышав наш разговор. «Я бы хотела вернуться домой и увидеть бардак у себя дома. Я бы не возражала, если бы на мой ковер рассыпали еду. Я не против грязной одежды, валяющихся кругом носков. Я даже не против, чтобы кто-то говорил мне какой у меня грязный дом. На самом деле, я люблю его. Я все бы отдала, чтобы увидеть моих детей, и обнять их, поцеловать их и сказать им, как сильно я их люблю. Но мои двое детей погибли в автокатастрофе и теперь есть только я и мой муж. Мой дом всегда чистый, моя одежда всегда постирана и выглажена, посуда вымыта. Нет отпечатков пальцев на стенах, никаких таинственных пятен на коврах. Никто не спорит, ни хлопает дверью, ни смеется, ни говорит ‘я люблю тебя мама. ’ Поэтому, поймите, вам очень повезло. Я отдала бы все, чтобы оказаться сейчас на вашем месте. Как я хотела бы быть в состоянии держать моих детей, вытирать их слезы, делиться своими мечтами. Просто смотреть, как они играют. Если бы у меня были мои дети, я бы не волновалась, как выглядит мой дом. Я была бы просто счастлива, что они есть».

Теперь если вы придете в мой дом и увидите большой беспорядок, вы можете думать что угодно, если хотите, но я чувствую себя очень счастливой!