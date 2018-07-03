Тяжелая судьба Любови Виролайнен: измены мужа, роман с женатым режиссером и ссора с единственным сыном

Знаменитая актриса Любовь Виролайнен по праву считается легендой советского кино. На ее счету множество главных ролей в таких фильмах, как «Любить человека», «Вечный зов», «У опасной черты» и других кинолентах. Любовь начала сниматься в довольно раннем возрасте. чтобы заработать денег.

При этом вся жизнь артистки трудно назвать простой. Она родилась за полгода до начала войны, ее мать попала в концлагерь, а отец погиб. После войны мама будущей знаменитости несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, так как ей было тяжело жить после ужасов, с которыми она столкнулась в концлагере.

Личная жизнь Виролайнен была наполнена трагизмом. Первым супругом артистки переводчик с финского языка, от которого она и получила красивую фамилию. Актриса влюбилась в первого супруга с первого взгляда и уехала вместе с ним в деревню. «Была такая любовь, что мы завели ребенка, я его обожала, но у них в семье было принято так, что женщина — это лошадь, которая должна пахать. Я жила с его родными, они все говорили на финском, а я ничего не понимала», — вспоминает Виролайнен. Артистка все время много работала, но и успевала сниматься в кино.

Пока актриса много работала по хозяйству и ездила из деревни в город на съемки, муж ей изменял и не слишком скрывал свои похождения, а семья супруга совершенно не уважала чувства Виролайнен. «У нас все разваливалось, я тоже не была верна. Мы были вместе только из-за сына, потому что он был очень нежным мальчиком и переживал за родителей», — признается актриса.

Новый роман Виролайнен с известным режиссером Сергеем Герасимовым , который длился пять лет, помог артистке уйти от нелюбимого мужа и перестать терпеть измены и неуважительное отношение. «Все знали и видели наши чувства и все завидовали. Актрисы не понимали, почему он выбрал меня. Каждая минута, проведенная с ним, была для меня курсом института. Он меня образовывал, воспитывал, ведь в жизни у меня ничего этого не было. Гермасимов — это целая планета», — вспоминает Любовь. Отметим, что сам режиссер был женат, но не был счастлив в браке. Он мечтал о детях, но супруга так и не подарила ему наследника. «У меня иногда ощущение было, что я его ребенок. А у меня ведь отца не было, так что мы дополняли друг друга. Даже мой второй муж, кардиохирург, гордился тем, что меня любил такой великий режиссер. Именно Герасимов помог мне уйти от первого мужа и начать новую жизнь», — рассказывает актриса.

Виролайнен закончила роман с режиссером — она рассказала ему, что встретила своего человека, кардиохирурга Александра, за которого вышла замуж и который подарил артистке счастье личной жизни. Однако сын Любови Юрий так и не смог простить мать за то, что она ушла от отца. «Я оставила бывшему мужу и сыну квартиру, но каждый день ездила к нему и проводила время с Юрой. Но он так и не простил меня. При этом я не хотела уходить из семьи, Саша меня буквально выдернул у первого мужа, а Юра жалел папу и спасал его», — признается Виролайнен.

Сейчас артистка по-прежнему счастлива в браке с Сашей, который несколько дней назад попал в реанимацию. «Сашеньке 88 лет, четвертый инсульт. Я сама за ним ухаживаю, все для него делаю. Я так сильно его люблю», — признается Любовь.