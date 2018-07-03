Неожиданно: какое второе имя у дочки Ким Кардашьян?

Как оказалось, 5-месячная Чикаго, у дочери Ким Кардашьян (37) и Канье Уэста (41), в отличие от старших детей пары, есть второе имя! На днях Ким сообщила об этом на странице в Instagram, практически через полгода после рождения малышки.

«Чи Ноэль», — подписала фото Ким.

Кажется, второе имя малышки связано с тем, что Чикаго родилась через месяц после католического Рождества (Ноэль переводится с французского как Рождество).

Кстати, у Ким такое же второе имя: Кимберли Ноэль Кардашьян. А вот у Канье Уэста полное имя — Канье Омари Уэст. Но вот младшим детям Норт и Сейнт звездные родители вторых имён не дали.

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