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Челехсаты: дети во Владикавказе не владеют осетинским языком
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Челехсаты: дети во Владикавказе не владеют осетинским языком 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Челехсаты\: дети во Владикавказе не владеют осетинским языкомПарламент Северной Осетии — Алании одобрил редакцию закона «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Согласно концепции, преподавание и изучение государственных языков субъектов России осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка.
По словам эксперта, автора книги «Осетия и осетины» Казбека Челехсаты, в Северной Осетии уже был такой период, «когда осетинский язык изучали добровольно, а родители отдавали своих детей в русские школы». Казбек Сергеевич отметил, что именно поэтому в Северной Осетии уже не владеют осетинским языком.
Фрагмент беседы с экспертом — в нашем аудиоматериале.
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