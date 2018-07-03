Челехсаты: дети во Владикавказе не владеют осетинским языком

Челехсаты\: дети во Владикавказе не владеют осетинским языкомПарламент Северной Осетии — Алании одобрил редакцию закона «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Согласно концепции, преподавание и изучение государственных языков субъектов России осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка.

По словам эксперта, автора книги «Осетия и осетины» Казбека Челехсаты, в Северной Осетии уже был такой период, «когда осетинский язык изучали добровольно, а родители отдавали своих детей в русские школы». Казбек Сергеевич отметил, что именно поэтому в Северной Осетии уже не владеют осетинским языком.

Фрагмент беседы с экспертом — в нашем аудиоматериале.