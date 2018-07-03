В Верхозино нашли тело утонувшего накануне мальчика

Мужчина, который сопровождал детей, не смог найти мальчика самостоятельно

В реке Исеть водолазы поисково-спасательной службы Курганской области нашли тело утонувшего мальчика. Накануне вечером три ребенка со взрослым пошли на реку Исеть.

— Во время купания десятилетний мальчик пропал. Попытки мужчины, сопровождавшего детей, найти его самостоятельно оказались безуспешными, — сообщает Римма Насырова, пресс-секретарь УРТЗН, по информации ГКУ «ПСС Курганской области».

3 июля водолазная группа приехала в село и спустя два часа поисков с глубины в четыре метра тело ребёнка подняли. С начала купального сезона двое несовершеннолетних погибли в водоёмах. Родителей просят следить за детьми во время летних каникул.

Полгода назад в Верхозино утонул ещё один ребенок: по льду он пошёл спасать провалившуюся собак и сам ушёл под воду. Его тело нашли только весной.