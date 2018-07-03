Ещё
В Верхозино нашли тело утонувшего накануне мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Верхозино нашли тело утонувшего накануне мальчика 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Мужчина, который сопровождал детей, не смог найти мальчика самостоятельно
В реке Исеть водолазы поисково-спасательной службы Курганской области нашли тело утонувшего мальчика. Накануне вечером три ребенка со взрослым пошли на реку Исеть.
— Во время купания десятилетний мальчик пропал. Попытки мужчины, сопровождавшего детей, найти его самостоятельно оказались безуспешными, — сообщает Римма Насырова, пресс-секретарь УРТЗН, по информации ГКУ «ПСС Курганской области».
3 июля водолазная группа приехала в село и спустя два часа поисков с глубины в четыре метра тело ребёнка подняли. С начала купального сезона двое несовершеннолетних погибли в водоёмах. Родителей просят следить за детьми во время летних каникул.
Полгода назад в Верхозино утонул ещё один ребенок: по льду он пошёл спасать провалившуюся собак и сам ушёл под воду. Его тело нашли только весной.
45.ru: последние новости
Курганец предлагает присвоить Игорю Акинфееву звание Героя России «Любимому Кургану – наш труд и таланты!»: выбран слоган Дня города «Проверил бы каждый уголок страны»: курганские школьники написали сочинения об уроках с прокурором
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?14
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»42
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа25
Курникова поделилась редким фото своих детей8
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение