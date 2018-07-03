Современные дети оказались терпеливее, чем дети 60-х

Многое из того, что мы знаем (или думаем, что знаем) о человеческой натуре, родом из шестидесятых-семидесятых; именно тогда были поставлены знаменитые эксперименты, на результаты которых потом ссылались десятилетиями: Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором обыкновенные люди превратились в садистов, получив власть (недавно эти результаты назвали подделкой), эксперимент Милгрэма, в котором обыкновенные люди, подчиняясь приказам персонажей в белых халатах, били током других людей, и более гуманный, но не менее знаменитый тест с зефирками (кстати, тоже придуманный в Стэнфорде).

В тесте с зефирками проверяли на способность немного подождать, чтобы получить большую выгоду: им давали лакомство и говорили, что если они не съедят ее до возвращения взрослого, им дадут еще несколько зефирок. Некоторые дети дожидались, некоторые съедали зефирки, как только взрослые выходили из комнаты. Впоследствии ученые заметили, что у детей, проявивших терпение в эксперименте, лучше складывалась жизнь и карьера; в двухтысячных нашли нейронный субстрат самоконтроля — им оказались префронтальная кора и полосатое тело. Эксперимент несколько раз воспроизводили с небольшими изменениями методики, но до сих пор никто не интересовался тем, как с годами меняется психология детей.

В этом году группа ученых из университета штата Миннесота воспроизвела эксперимент с зефирками с той же методикой, которую использовали в Стэнфорде в 1960-м — и результаты оказались совсем не такими, как полвека назад, и совсем не такими, каких ожидали взрослые. Перед тем, как испытывать детей сладостями, ученые людей от 30 и старше, и те рассказали, что считают современных детей менее терпеливыми, чем их дедушек и прадедушек в юном возрасте.

На самом деле дети 2018 года держались в среднем на две минуты дольше, чем участники эксперимента 60-х, и на минуту дольше детей 80-х. «Несмотря на то, что мы живем в эпоху немедленного вознаграждения, дети готовы ждать дольше, чем несколько десятков лет назад», — констатирует руководитель исследования Мэри Карлсон. Какие факторы сказались на силе воли поколения, сказать сложно. Исследования 90-х годов показали, что на способность потерпеть ради большей награды влияет наличие отца; дети из неполных семей сдавались почти сразу, а дети, росшие с папой и мамой, показывали чудеса самоконтроля. Чтобы говорить о причинах, по которым современные дети легче справляются с искушением, понадобится больше экспериментов, пишут авторы исследования в журнале Developmental Psychology.