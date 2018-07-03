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СМИ узнали о запрете британским школьницам носить юбки из-за трансгендеров
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СМИ узнали о запрете британским школьницам носить юбки из-за трансгендеров 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: Амител
Теперь мальчики и девочки должны носить только брюки. Директор одной из школы заявил Daily Mail, что так учебные заведения будут поддерживать равноправие учащихся. При этом родители английских школьников заявляют, что с ними это не обсудили.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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