Анна Хилькевич откровенно рассказала о личной жизни

Анна Хилькевич ждет второго ребенка, но уже думает о том, какая из нее получится бабушка. Актриса за последние несколько лет резко поменяла свои взгляды на жизнь.

Теперь она считает, что семья в жизни важнее, чем работа. Хотя ранее на такой вопрос всегда отвечала «50 на 50».

Анна не стесняется признаться, что в семье кормильцем является ее муж, хотя актриса также пополняет семейный бюджет. Анна признается, что за мужем она, как за каменной стеной, и, если бы у нее была возможность, она бы «рожала и рожала».

Материнства вдохновляет Анну, во время второй беременности актриса начала писать стихи и рисовать. Невзирая на то, что сейчас Хилькевич больше времени проводит дома, от работы отказываться в будущем она не собирается.