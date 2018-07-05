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Более 1 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью с начала года
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Более 1 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью с начала года 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
За I полугодие 2018 г. в Подмосковье семью обрели более 1 тыс. детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.
«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи уже более 1 тыс. детей-сирот», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Как уточняется, всего в Подмосковье насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 190 из которых созданы в этом году. Всего в Московской области проживает порядка 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тыс. детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тыс. детей воспитываются в семьях усыновителей. «В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала года их посетило уже более 1,2 тыс. потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно показывают свою эффективность. За первое полугодие почти 500 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей», — пояснила О. Забралова.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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