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Более 1 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью в I полугодии 2018 года
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Более 1 тыс. детей-сирот в Подмосковье обрели семью в I полугодии 2018 года 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Свыше 1 тысячи детей-сирот в Подмосковье устроены в приемные семьи в первом полугодии текущего года, в регионе работают 72 школы подготовки приемных семей, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
right"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи уже более 1000 детей-сирот", — заявила Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
Как отметила первый зампред областного правительства, всего в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 190 из которых созданы в этом году.
Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей, уточняется в сообщении.
"В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. С начала года их посетило уже более 1200 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно показывают свою эффективность. За первое полугодие почти 500 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей", — резюмировала Забралова.
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