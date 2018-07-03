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Порядка 1 тыс. сирот находятся в соцучреждениях Подмосковья
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Порядка 1 тыс. сирот находятся в соцучреждениях Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В социальных учреждениях Подмосковья находится около 1 тысячи детей-сирот из 25 тысяч живущих в регионе, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, в Московской области нет очереди на квартиры для детей сирот.
«Из 25 тысяч детей-сирот только 1 тысяча детей находятся в социальных учреждениях», — сказала Мишонова.
Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие — 30 тысяч рублей — и ежемесячное пособие — 10 тысяч рублей.
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