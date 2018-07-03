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В интернете набирает популярность флешмоб в защиту «особенных» детей
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В интернете набирает популярность флешмоб в защиту «особенных» детей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Начала эту акцию мама ребенка с инвалидностью — Ника Злобина. Цель этого флешмоба — дать всем понять, что любой ребенок, не смотря на диагноз — это в первую очередь личность, человек. Никто, по ее мнению, не имеет право судить людей исключительно по внешности.
Все началось с одного неприятного эпизода. Несколько взрослых мужчин обругали ее и ребенка, оскорбили его внешность и осудили ее за то, что «родила и оставила». Об этом женщина рассказала журналистам ТАСС. Рустам — особенный ребенок, он не является родным сыном Ники, малыш — приемный. Она выбрала именно мальчика с «множественными пороками развития» сознательно. Ребенку 5 лет и внешне он действительно отличается от других. Вместо одной ноги у него — протез, а лицо даже после операции кажется специфическим. По словам приемной матери, за четыре года, которые мальчику пришлось провести в детдоме, инициативу к усыновлению мальчика не проявил никто.
Однажды в Instagram Ника увидела огромное количество негативных комментариев пользователей и решила наконец провести «воспитательную» беседу. Аккаунт в социальной сети она завела специально. Сейчас у нее больше 86 тысяч подписчиков. Потом она запустила флешмоб. Ника просит всех родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, рассказывать их истории с помощью интернета, публиковать фотографии и истории с хештегом #яучусьвидетьдушу. Это попытка привлечь внимание к тому, как в России относятся к «особенным» людям.
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