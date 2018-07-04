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Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной отказалась отдавать им ребенка
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Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной отказалась отдавать им ребенка 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мария Шукшина подтвердила, что они признают отцовство Макара Касаткина (старшего сына актрисы). Несостоявшаяся невестка именитой семьи 19-летняя Фрея Зильбер утверждала, что ждет ребенка от Макара, однако к ее словам поклонники телеведущей отнеслись скептически.
Ради Макара Фрея Зильбер переехала из Барнаула, оставив на попечение родителей 5-летнюю дочку, которую Фрея родила, когда ей было 14 лет. Семье Шукшиных простая барнаульская девушка подарила внука. Подтвердив, что ребенок действительно их, Мария Шукшина заверила общественность, что Макар будет исправно выплачивать алименты на малыша, предложив при этом альтернативный вариант. Федосеевы-Шукшины готовы забрать ребенка на воспитании, при условии, что Фрея сама отдаст им внука, однако девушка не готова расставаться с малышом.
«Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но!— это только в том случае, если мама ребенка сама откажется от него и отдаст его нам, а не своей матери, где воспитывается ее первый ребенок, 5-летняя дочь. В нашей стране все права на стороне матери», — написала Шукшина в своем микроблоге.
Мария Шукшина с сыном Макаром Касаткиным (Фото: Борис Кудрявов/EG.RU)
Став героиней нового выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Фрея Зильбер ответила на вопросы ведущего, который спросил ее о том, готова ли она отдать сына Шукшиным.
«Нет. А слова о помощи — просто слова. И мне не нужно к ним в семью, алиментов будет достаточно», — заверила девушка. Младшая сестра Марии Шукшиной Ольга поддержала Фрею Зильбер отметив, что всем сердцем привязалась к ребенку.
Фрея Зильбер отказалась отдавать сына Шукшиным (Фото: кадр из программы) «Я всем сердцем полюбила этого малыша, эту прекрасную девочку. По поводу поведения Макара. Я могу предположить, что Маша им манипулирует», — отметила дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ранее Фрея Зильбер утверждала, что оказалась на улице еще будучи беременной. К себе в квартиру ее пустила близкая подруга. В это время Макар Касаткин никак не реагировал на ее просьбы забрать вещи, которые оставались у него дома.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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