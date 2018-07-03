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Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с годовщиной
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Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с годовщиной 

Letidor.ru 44 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Звезда и ее избранник празднуют 3 года со дня свадьбы.
Светская львица, телеведущая, бизнесвумен Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров, празднуют годовщину свадьбы: пара оформила отношения три года назад. В честь этого в Instagram звездной жены и мамы появилось трогательное поздравление:
«Сегодня нашей семье 3 года. Любимый, мы ещё совсем малыши, хотя столько событий уже пережили за эти 3 года. Прошли и взлеты, и падения, но продолжаем идти вместе. Отношение, брак, семья — всегда являются работой, трудной, но очень благодарной».
У нас замечательная семья, спасибо тебе за заботу, за смех, за то, что я как женщина чувствую себя счастливой, спасибо даже за ссоры, потому что в наших спорах всегда рождается истина, и как мы умеем соскучиться друг по другу, теряя, понимаем, что жить не можем друг без друга. Спасибо, что взрослею вместе с тобой и на многие вещи начинаю смотреть совсем иначе. Люблю тебя как мужчину, как друга, как самого лучшего папу, люблю тебя и все в тебе,
— с любовью и нежностью написала Ксения Бородина, приложив к публикации видеоколлаж из семейных фотографий.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
3 Июл 2018 в 1:32 PDT  Фото: Instagram
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