Кейт Миддлтон беременна четвертым

Иностранные СМИ трубят о новом событии в королевской семье Великобритании. По их данным, Кейт Миддлтон снова беременна. Основания для предположений у таблоидов интересные.

Представители СМИ, пристально следящие за каждым шагом членов королевской семьи, уже успели заметить закономерность в поведении жены принца Уильяма . В первом триместре каждой беременности она облачалась в платья, скрывающие фигуру, и позволяла себе пропускать важные светские события и рауты.

Также Кейт страдала от токсикоза, и справиться с ним ей помогало лавандовое печенье. Сейчас поведение герцогини Кембриджской выстраивается аналогичным образом. Она не появилась на нескольких приемах, где главной звездой стала Меган Маркл. Также Кейт отказалась сопровождать супруга в поездку на Ближний Восток.

Подогревают данные слухи высказывания самой Кейт и ее супруга Уильяма. Женщина хотела бы иметь четверых детей, и чтобы разница между ними была небольшой. Принц настаивал на пятерых отпрысках.

Герцогине Кембриджской на сегодняшний день 36 лет. Для женщины, желающей иметь детей — это приличный возраст. С каждым годом вынашивать и рожать малышей становится сложнее и опаснее для здоровья.

Отметим, что в апреле супруги стали родителями в третий раз. У них родился мальчик.