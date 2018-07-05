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Еще один ребенок в Саратове провалился в люк
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Еще один ребенок в Саратове провалился в люк 

Новости Саратова 5 июля 2018
Фото: Новости Саратова
Мальчик не заметил прикрытый картоном коллектор.
В настоящий момент по факту падения 11-летнего ребенка в открытые коммуникации на территории Ленинского района Саратова СУ СКР проводит доследственную проверку.
— Днем во вторник 3 июля 2018 года ребенок с друзьями гулял рядом со своим домом на улице Топольчанской Саратова, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи подробности ЧП. — Неожиданно мальчик провалился в коллектор, прикрытый картонным настилом. О случившемся дети по телефону сообщили в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники регионального МЧС достали мальчика из  коллектора. Пострадавший был осмотрен медиками, которые нашли у него ссадины на предплечье и ушибы в области поясницы. К счастью, сильно ребенок не пострадал.
Следственный комитет выясняет принадлежность коммуникации, которая халатным образом осталась без присмотра и представляет собой угрозу жизни и здоровью людей.
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