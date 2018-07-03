В Саратове в открытый колодец упал 10-летний ребенок

Очередной случай падения в открытый колодец произошел возле дома №19 на Топольчанской. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в коллектор угодил 10-летний ребенок. По предварительной информации, мальчик играл с друзьями в зеленой зоне, на территории которого находится теплоузел. В процессе игры ребенок оступился и провалился в открытое отверстие. На место прибыли сотрудники Горспаса. Они достали мальчика и передали его медикам «скорой помощи». Несмотря на пятиметровую глубину колодца, ребенок отделался лишь ссадинами и царапинами. Обстоятельства произошедшего выясняются.