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В Саратове в открытый колодец упал 10-летний ребенок
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В Саратове в открытый колодец упал 10-летний ребенок 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Очередной случай падения в открытый колодец произошел возле дома №19 на Топольчанской. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в коллектор угодил 10-летний ребенок. По предварительной информации, мальчик играл с друзьями в зеленой зоне, на территории которого находится теплоузел. В процессе игры ребенок оступился и провалился в открытое отверстие. На место прибыли сотрудники Горспаса. Они достали мальчика и передали его медикам «скорой помощи». Несмотря на пятиметровую глубину колодца, ребенок отделался лишь ссадинами и царапинами. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По непроверенным данным, заброшенный теплоузел принадлежит компании «Т Плюс».
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