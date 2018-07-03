«Матвей рос богатырем». Отец погибшего в елецкой больнице малыша о трагедии

Елецкая семья Воротынцевых лишилась своего шестимесячного сына Матвея прямо в процедурном кабинете городской детской больницы Ельца. У мальчика брали кровь для в когда он потерял сознание. Реаниматологи попытались привести его в чувство, но тщетно — 25 июня ребенок умер.

В управлении Следственного комитета России по Липецкой области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Пока идет расследование, отец Матвея Михаил Воротынцев сквозь боль и слезы общается с журналистами. Гибель его сына не должна замалчиваться.

«Я бегал с умирающим сыном на руках»

«Матвейка родился абсолютно здоровым. Рос богатырём. Мы ещё шутили, спортсменом будет…, — рассказывает, еле сдерживая слезы, отец ребёнка Михаил Воротынцев. — Всё началось после того, как сыну в мае сделали плановую комплексную прививку. На следующий день у него поднялась температура — такая реакция иногда бывает. Потом всё вроде было нормально».

Но через несколько дней самочувствие Матвея снова ухудшилось. У малыша пропал аппетит, он потерял в весе, ослаб, стал сильно потеть. В какой-то момент родителям даже пришлось вызывать «скорую», но медики не стали госпитализировать ребёнка. Тогда обеспокоенные состоянием сына супруги записались на приём в городскую детскую поликлинику. 25 июня ровно в назначенный час они стояли перед дверью участкового педиатра.

«Когда мы вошли в кабинет, там уже был другой пациент, и доктор общалась с ним. Мы раздели сына и стали озвучивать свои жалобы. Но врач постоянно отвлекалась, переспрашивала, мне даже пришлось сделать ей замечание, чтобы она обратила, наконец, внимание на нашего ребёнка», — продолжает Михаил.

Мужчина уверяет, что они просили педиатра госпитализировать Матвея и провести полное обследование. Но та, по словам отца, ответила, чтобы родители не торопились и ещё понаблюдали за сыном.

«С большим трудом нам удалось выбить направление на анализы», — говорит Михаил.

На следующий день Матвею назначили забор крови. Но прямо в процедурном кабинете малыш потерял сознание.

«Лаборантка помахала ему перед носом нашатырем и даже попыталась ещё выжать кровь, — рассказывает Михаил. — Мы забрали у неё ребёнка и побежали за помощью. Я бегал с умирающим сыном на руках, и никто не мог мне помочь… »

Наконец, ребёнка забрали реаниматологи. Но спасти, увы, уже не смогли. Маленькое сердечко Матвея остановилось. Врачи лишь констатировали его смерть.

«Единственного и любимого сына я, конечно, не верну, но накажу ответственных за смерть моего котёночка», — сказал убитый горем отец.

Врач продолжает работать

В региональном департаменте здравоохранения, куда обратился корреспондент «АиФ-Черноземье» , согласились прокомментировать произошедшее, но письменный ответ чиновников от медицины к моменту публикации так и не был получен.

Главврач больницы Галина Кузнецова встретилась с отцом ребенка и пообещала сотрудничать со следствием. Она утверждает, что в медучреждение малыш был доставлен уже в крайне тяжелом состоянии.

Следователи пока изучают медицинскую карту ребенка, судмедэксперты устанавливают точную причину его смерти. Для этого были проведены гистологические исследования, результаты которых будут известны минимум через месяц. Эксперты дадут оценку тому, что могли предпринять врачи и родители, чтобы предотвратить смерть малыша.

Ход уголовного дела контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области. Обвинение еще никому не предъявлено. Мальчика уже похоронили. Известно, что педиатр, работающая в поликлинике уже 30 лет и проводившая осмотр Матвея, продолжает работать.