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Родители могут получить льготную путевку для ребенка в лагерь на море
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Родители могут получить льготную путевку для ребенка в лагерь на море 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Карельские дети смогут отдохнут в санаторно-курортном объединении «Смена» и лагере «Зори Анапы».
Министерство образования Карелии приобрело 432 путевки для отдыха детей в Краснодарском крае. Из них — 272 бесплатных путевки и 160 путевок с частичной оплатой родителями. Также в ближайшее время планируется приобрести еще 384 путевок для карельских детей.
В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время продолжается комплектование групп детей, выезжающих на отдых 30 июля в санаторно-курортное объединение «Смена» и 4 августа в детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы».
Родителям, желающим направить ребенка в лагерь, необходимо обращаться с заявлением о предоставлении путевки в органы местного самоуправления, осуществляющие прием заявлений на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в своем муниципальном образовании.
15 июля 132 человека из Карелии поедут в лагерь «Зори Анапы», расположенный в сердце города-курорта Анапа, в 200 метрах от Черного моря. Ребят ждет отдых, новые друзья, конкурсы, игры и соревнования. За время смены дети могут посетить дельфинарий, аквапарк, достопримечательности Анапы, грязевые вулканы, а также живописные уголки курорта.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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