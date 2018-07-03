Родители могут получить льготную путевку для ребенка в лагерь на море

Карельские дети смогут отдохнут в санаторно-курортном объединении «Смена» и лагере «Зори Анапы».

Министерство образования Карелии приобрело 432 путевки для отдыха детей в Краснодарском крае. Из них — 272 бесплатных путевки и 160 путевок с частичной оплатой родителями. Также в ближайшее время планируется приобрести еще 384 путевок для карельских детей.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время продолжается комплектование групп детей, выезжающих на отдых 30 июля в санаторно-курортное объединение «Смена» и 4 августа в детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы».

Родителям, желающим направить ребенка в лагерь, необходимо обращаться с заявлением о предоставлении путевки в органы местного самоуправления, осуществляющие прием заявлений на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в своем муниципальном образовании.

15 июля 132 человека из Карелии поедут в лагерь «Зори Анапы», расположенный в сердце города-курорта Анапа, в 200 метрах от Черного моря. Ребят ждет отдых, новые друзья, конкурсы, игры и соревнования. За время смены дети могут посетить дельфинарий, аквапарк, достопримечательности Анапы, грязевые вулканы, а также живописные уголки курорта.