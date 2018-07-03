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Семье ребенка‐инвалида из Башкирии отказали в бесплатных лекарствах
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Семье ребенка‐инвалида из Башкирии отказали в бесплатных лекарствах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сотрудники медицинского центра в Башкирии отказались бесплатно выдавать дорогостоящее лекарство для годовалой девочки, которая страдает эпилепсией. Родители ребенка обратились за помощью в прокуратуру, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Консилиум московских врачей в 2017 году назначил инвалиду для постоянного приема лекарство, стоимость которого составляет более 140 тысяч рублей. Его должны были выписывать девочке бесплатно, но медицинские работники не выполнили это обязательство. Благодаря содействию прокуратуры, Минздрав республики Башкирия и больница Кармаскалинского района будут в обязательном порядке предоставлять необходимые медикаменты в течение года.
Пенсионерка с детьми‐инвалидами переезжают на старом автомобиле, который уже по праву могут назвать своим домом. Благодаря СМИ у «кочевников» появилась возможность вернуться на родину в Свердловскую область, где у них есть недвижимость.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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