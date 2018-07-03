В Башкирии годовалому ребенку с эпилепсией отказались выдавать жизненно важные лекарства

В Башкирии годовалому ребенку с эпилепсией не выдавали дорогостоящее и жизненно важное лекарство. Как сообщает прокуратура РБ, в настоящее врем ребенку выделили 4 пачки лекарства.

— Установлено, что в сентябре прошлого года консилиум врачей в Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство. С учетом тяжести заболевания малышу требовалось непрерывно принимать препарат в течение года. Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был. Семья девочки не имела финансовой возможности ежемесячно приобретать лекарства стоимостью свыше 140 тысяч рублей за свой счет и обратилась за защитой прав в прокуратуру , — рассказали в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства органы здравоохранения организовали предоставление лекарства.

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