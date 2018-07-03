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В Башкирии годовалому ребенку с эпилепсией отказались выдавать жизненно важные лекарства
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В Башкирии годовалому ребенку с эпилепсией отказались выдавать жизненно важные лекарства 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии годовалому ребенку с эпилепсией не выдавали дорогостоящее и жизненно важное лекарство. Как сообщает прокуратура РБ, в настоящее врем ребенку выделили 4 пачки лекарства.
— Установлено, что в сентябре прошлого года консилиум врачей в Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство. С учетом тяжести заболевания малышу требовалось непрерывно принимать препарат в течение года. Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был. Семья девочки не имела финансовой возможности ежемесячно приобретать лекарства стоимостью свыше 140 тысяч рублей за свой счет и обратилась за защитой прав в прокуратуру, — рассказали в надзорном ведомстве.
После прокурорского вмешательства органы здравоохранения организовали предоставление лекарства.
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