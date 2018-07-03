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Акция «Автокресло — детям!» прошла в Нижнем Новгороде
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Акция «Автокресло — детям!» прошла в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Профилактическое мероприятие «Автокресло — детям!» состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водителям напоминали о том, что жизнь и здоровье ребенка в автомобиле полностью зависит от человека, сидящего за рулем, и раздавали памятки о безопасной перевозке несовершеннолетних.
В качестве подарков от госавтоинспекторов и общественников дети получали светоотражающие значки и ленточки, а также раскраски и цветные карандаши.
За период проведения мероприятия не было выявлено ни одного нарушения правил перевозки детей.
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