Акция «Автокресло — детям!» прошла в Нижнем Новгороде

Профилактическое мероприятие «Автокресло — детям!» состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водителям напоминали о том, что жизнь и здоровье ребенка в автомобиле полностью зависит от человека, сидящего за рулем, и раздавали памятки о безопасной перевозке несовершеннолетних.

В качестве подарков от госавтоинспекторов и общественников дети получали светоотражающие значки и ленточки, а также раскраски и цветные карандаши.

За период проведения мероприятия не было выявлено ни одного нарушения правил перевозки детей.