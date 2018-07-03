Заключительная лекция цикла «Мой ребенок в безопасности» пройдет неподалеку от Останкина 4 июля

Заключительная лекция цикла «Мой ребенок в безопасности» — «Азбука безопасности для детей и родителей» — пройдет 4 июля неподалеку от Останкина, в Еврейском музее и центре толерантности (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А).

— Во время летних каникул особенно возрастает травматизм среди детей. Важно, чтобы родители знали, что делать в экстренной ситуации и как себя вести, чтобы она не случилась, — говорит руководитель образовательного подразделения Еврейского музея и центра толерантности Анна Макарчук.

Так, координатор поискового отряда и инструктор школы «Лиза Алерт» Екатерина Гогина простым языком и на основе реальных примеров расскажет о правилах безопасности для детей в городе; что нужно брать с собой на прогулку в лес; как себя вести, если пропал близкий человек; о защите ребенка в интернете.

Начало в 19.00. Участие в лекции бесплатное, но необходима регистрация на сайте музея. (иб)