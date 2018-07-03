Полицейские Ставрополя провели акцию «Ребёнок в комнате — закрой окно»

Сотрудники полиции УМВД России по городу Ставрополю провели акцию «Ребёнок в комнате — закрой окно», чтобы обратить внимание родителей на недопустимость трагических последствий несчастных случаев с несовершеннолетними.

В ходе проведения мероприятия полицейские рассказали жителям и гостям краевого центра о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра в помещении с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени, так как детское любопытство может привести к страшным последствиям.

Стражи порядка также отметили, что опасно ставить возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка своеобразной ступенькой на подоконник, и подчеркнули важность установки специальных замков на ручки оконных секций для недопущения их самостоятельного открытия ребенком.

Сотрудники полиции Ставрополя вручили участникам акции памятки по предупреждению выпадения детей из окон, а молодые мамы и папы поблагодарили полицейских за разъяснения, пообещав быть более внимательными и осторожными.