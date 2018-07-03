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В Выхине-Жулебине проведут веселые конкурсы и викторины для детей
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В Выхине-Жулебине проведут веселые конкурсы и викторины для детей 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 4 июля, в библиотеке № 109 в Ферганском проезде, дом 3, корпус 3 состоится летняя читальня «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!». Об этом сообщили в администрации учреждения.
«Юным участникам предстоит знакомство с книжными новинками и выразительное чтение вслух. После чего дети смогут принять участие в веселых конкурсах и викторине», — говорится на сайте ЦБС ЮВАО.
Программа ориентирована на детей старше шести лет. Вход свободный.
Уточнить информацию можно по телефону 8 (495) 376-20-10. (вт)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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