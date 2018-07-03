В Подмосковье стартуют семинары по детской безопасности в сентябре

КРАСНОГОРСК, 3 июл — РИА Новости . Семинары по детской безопасности для родителей должны стартовать с начала учебного года в Подмосковье, сообщила во вторник уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова

"Мы подумали о том, чтобы, скорее всего, начиная с этого учебного года ввести новый формат — родительские собрания уполномоченного по правам ребенка, где будем освещать разные темы… Мы проведём серию по векторам Московской области, и надеемся, что наш опыт распространится на каждую школу. Важно чтобы в каждой школе прошёл урок безопасности", — сказала Мишонова в эфире подмосковного «Радио 1».

По её словам, преподавателями на этих семинарах, которые, прежде всего, будут ориентированы на родителей первоклассников, станут специалисты по детской безопасности и сотрудники МЧС

Кроме того, в подмосковных образовательных учреждениях продолжатся уроки безопасности и для школьников, стартовавшие в мае, отметила детский омбудсмен.