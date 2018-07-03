Ещё
В Зауралье в реке Исеть водолазы нашли тело утонувшего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зауралье в реке Исеть водолазы нашли тело утонувшего мальчика 

Уральский меридиан 21 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Трагедия произошла вчера, 2 июля, около 17:00 в селе Верхозино Шадринского района. По предварительным данным, трое детей не достигших совершеннолетия отправились на речку в сопровождении взрослого. В один момент, 10-летний мальчик пропал, а попытки мужчины найти его самостоятельно не увенчались успехом.
«По заявке Администрации Шадринского района Курганской области сегодня, 3 июля, водолазная группа выехала в село Верхозино. Прибыв на место происшествия в 10:37, а уже в 12:00 спасатели обнаружили тело мальчика на глубине 4-х метров», — рассказала ИА «Уральский меридиан» Римма Насырова, пресс-секретарь УРТЗН.
В регионе установилась теплая погода, располагающая к купанию. Так, за несколько последних дней это уже 6 трагический случай, среди которых двое детей.
Спасатели напоминают, что крайне важно соблюдать правила безопасности у воды и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, ведь ответственность за их здоровье и жизнь лежит на родителях.
Уральский меридиан: последние новости
ММК отметили за охрану природы и ресурсосбережение Шведы разгромили мексиканцев на глазах у рекордного количества зрителей Афипскому НПЗ выдали новый энергетический паспорт
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?39
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа28
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение