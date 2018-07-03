В Зауралье в реке Исеть водолазы нашли тело утонувшего мальчика

Трагедия произошла вчера, 2 июля, около 17:00 в селе Верхозино Шадринского района. По предварительным данным, трое детей не достигших совершеннолетия отправились на речку в сопровождении взрослого. В один момент, 10-летний мальчик пропал, а попытки мужчины найти его самостоятельно не увенчались успехом.

«По заявке Администрации Шадринского района Курганской области сегодня, 3 июля, водолазная группа выехала в село Верхозино. Прибыв на место происшествия в 10:37, а уже в 12:00 спасатели обнаружили тело мальчика на глубине 4-х метров», — рассказала ИА «Уральский меридиан» Римма Насырова, пресс-секретарь УРТЗН.

В регионе установилась теплая погода, располагающая к купанию. Так, за несколько последних дней это уже 6 трагический случай, среди которых двое детей.

Спасатели напоминают, что крайне важно соблюдать правила безопасности у воды и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, ведь ответственность за их здоровье и жизнь лежит на родителях.