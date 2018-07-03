«Гуляли во дворе, исчезли вместе с велосипедом»: в Тарманах пропали двое дошколят

Оба мальчика были одеты тепло: в брюки, ботиночки и синтепоновые куртки

В этот вторник, 3 июля, пропали гулявшие во дворе на улице Маршака шестилетний Артём и пятилетний Семён. Мальчики играли, катались на велосипеде, а мамы приглядывали за детьми, глядя в окна. Выглянув во двор в очередной раз, женщины увидели: мальчишек там нет.

— Гулять они ушли в 11:30 и следующие 20 минут дружно играли на детской площадке. Когда заметили, что они пропали из поля зрения, тут же выбежали их искать. Обежали уже всю Зареку, но мальчишек нигде нет. Велосипеда, который был у них с собой, — тоже. Раньше они никуда дальше двора не уходили. Даже не предполагаем, куда они могли отправиться, — рассказала 72.ru Ольга, мама одного из потерявшихся детей.

За помощью к участковому родители уже обращались, но результатов это пока не дало. Если вы видели этих детей или знаете, где они могут находиться, позвоните по номеру: 8-982-780-89-68.

Неделей ранее в Зареке пропал 50-летний Амир Калимуллин. По словам дочери, он собирался навестить своего друга, но в гости к нему так и не пришёл.